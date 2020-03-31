В Москве задержали автомобильного «борца с коронавирусом»

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31 марта 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: autonews.ru

Фото: Инстаграм/zhukovclub

В столице задержали автомобиль с дагестанскими номерами, оклеенный надписями «Отдел по борьбе с коронавирусом». Отечественная «десятка» была к тому же наглухо затонирована.

Водителя за рулем тонированной «Лады» отследили по камерам , когда он ехал в сторону центра Москвы. В машине оказался 25-летний владелец «спецавтомобиля».

В ходе проверки выяснилось, что за «борцом с коронавирусом» числится несколько нарушений ПДД, кроме того, инспекторам он предъявил водительское удостоверение, которое числится как утраченное.

Сообщается, что удостоверение изъяли, а парню выписали семь штрафов.

Ранее сообщалось, что ГИБДД минимизирует общение с гражданами из-за коронавируса.