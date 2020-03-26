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ГИБДД минимизирует общение с гражданами из-за коронавируса

, 13:41 [ «Аргументы Недели», ] Источник: ТАСС

ГИБДД минимизирует общение с гражданами из-за коронавируса
Pixabay

Госавтоинспекция минимизирует общение с гражданами при предоставлении госуслуг, а также при рассмотрении административных дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

«Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Соответствующее распоряжение МВД России уже направлено на места», –  говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, а помещения должны подвергаться санитарной обработке и проветриванию не реже одного раза в два часа.

Ранее стало известно, что Госавтоинспекция также временно

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