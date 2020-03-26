ГИБДД минимизирует общение с гражданами из-за коронавируса

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26 марта 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: ТАСС

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Госавтоинспекция минимизирует общение с гражданами при предоставлении госуслуг, а также при рассмотрении административных дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

«Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Соответствующее распоряжение МВД России уже направлено на места», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, а помещения должны подвергаться санитарной обработке и проветриванию не реже одного раза в два часа.

Ранее стало известно, что Госавтоинспекция также временно