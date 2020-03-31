Силуанов: На борьбу с коронавирусом выделяется более 1,2% ВВП

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31 марта 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт правительства РФ

В России предусмотрены дополнительные ресурсы на создание соответствующей инфраструктуры в области здравоохранения. Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил на совещании в правительстве РФ.

По его словам, более 50 млрд рублей направляется на строительство новых инфекционных центров, создание и переоборудование коечных мест, закупку специальных автомобилей скорой помощи для перевозки пациентов, закупку также медицинского оборудования, которое необходимо для лечения соответствующих больных.

Кроме того, предусмотрены дополнительные средства для стимулирующих выплат врачам, медицинскому персоналу, которые работают непосредственно с больными людьми. 10 млрд рублей предусматривается на запуск производства отечественного оборудования.

В рамках соцзащиты граждан предусмотрена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей семьям с детьми до трёх лет, которые имеют право на материнский капитал, 66 млрд рублей на эти цели учтено в бюджете на 2020 год.

«При этом принято решение об увеличении размеров пособий по безработице в размере минимальной оплаты труда. Такие решения также обеспечены ресурсами, и на эти цели будет направлено около 30 млрд рублей дополнительно», – сказал Силуанов.

Кроме этого, были приняты решения о снижении ставки страховых взносов с 30 до 15% для предприятий малого и среднего предпринимательства. Эти решения уже начали действовать в текущем году, и только за 9 месяцев у предприятий малого и среднего бизнеса дополнительно высвободятся ресурсы в сумме 285 млрд рублей.

«Также будет расширена поддержка предприятий МСП за счёт льготных кредитных ресурсов. Такие программы будут расширены, и на это также предусматриваем необходимые средства», – добавил министр финансов.

Что касается поддержки регионов, то предусмотрена отсрочка по расчётам субъектов с федеральным бюджетом по выплате бюджетных кредитов. Эта сумма составит более 71 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что правительство сможет направлять средства резервного фонда на борьбу с коронавирусом.