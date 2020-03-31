В Саратове не допустили на рейс из города жителей, которые нарушили режим самоизоляции

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31 марта 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В саратовском аэропорту «Гагарин» двоих человек, нарушивших режим самоизоляции после возвращения из зарубежной поездки, не допустили на рейс из города. Известно, что жители возвращены домой, где у них будет проходить карантин.

Сейчас состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. В ближайшее время будет составлен административный материал по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», санкции по которой предусматривают предупреждение или наложение административного штрафа на человека в размере от 100 до 500 рублей

Всего в Саратове с 19 по 29 марта лабораторно подтверждены четыре случая заражения COVID-19. В области объявлен режим повышенной готовности.

Ранее из инфекционной больницы Тюмени выписали местного жителя, о заражении которого коронавирусом стало известно 20 марта.