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В Тюмени от коронавируса вылечился еще один человек

, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

В Тюмени от коронавируса вылечился еще один человек
Фото: Pixabay

Из инфекционной больницы Тюмени выписали местного жителя, о заражении которого коронавирусом стало известно 20 марта.

Приятной новостью поделилась вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских. Она рассказала, что мужчина стал вторым человеком в регионе, излечившимся от CОVID-19.

«Он полностью выздоровел и находится дома», – рассказала вице-губернатор.

По ее словам, на данный момент в инфекционной больнице находится четыре больных коронавирусом, один из них в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в России за сутки умерли еще восемь человек с коронавирусом.

ДВа

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