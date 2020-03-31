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Митрополит рекомендовал верующим отложить "милостыню на потом" и поберечь деньги

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Митрополит рекомендовал верующим отложить
Фото: pixabay.com

Митрополит Псковский и Порховский Тихон посоветовал россиянам отложить деньги про запас. Священнослужитель привел в пример Италию, где люди голодают из-за нехватки средств.

«Где, вы скажете, голодные? Нет их особенно. Будут! Будут в ближайшее время. Работа сейчас не у всех. Не все будут получать заработную плату… И вот кто сейчас хочет накормить голодных - отложите эти деньги», - обратился митрополит к верующим.

Он отметил, что сейчас россиянам помогают соцслужбы, и голодающих нет. Однако митрополит добавил, что ситуация может измениться, и тогда милостыня действительно поможет нуждающимся.

АБ

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