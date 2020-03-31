Алексей Текслер подписал распоряжение о самоизоляции южноуральцев

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31 марта 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал о введение режима обязательной самоизоляции на территории региона.

Согласно указу, запрещается выходить из дома за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью. Можно посещать ближайшие места приобретения товаров, выгуливать собак и выносить мусор на расстояния, не превышающие 100 метров от места проживания. Также граждане могут посещать работу, если предприятие или организация не нарушает карантин. Согласно документу южноуральцы должны соблюдать дистанцию от других граждан 1,5 метра. Изменения в распоряжение правительства «О введении режима повышенной готовности» внесено сегодня, 30 марта. Это значит, что вышеуказанные правила должны соблюдаться уже сейчас.

Как сообщали «Аргументы недели», сегодня Алексей Текслер отметил, что Челябинская область находится на 9 месте по заболеванию коронавирусом среди других регионов РФ. В настоящее время диагноз подтвержден у 14 южноуральцев.