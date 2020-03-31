В Челябинской области может быть введен режим обязательной самоизоляции

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31 марта 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

За последние сутки в регионе не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвержден у 14 южнуральцев, условно подтвержден — у 8 человек. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассматривает вариант введения режима обязательной самоизоляции граждан.

По словам Алексея Текслера, наш регион находится на 9 месте в РФ по количеству заболевших. По поручению губернатора на коронавирус будут проверять всех, кто болеет ОРВИ и другими вирусными инфекциями. Область получила 3 тысячи дополнительных тест-систем. Губернатор отметил, что в ближайшее время южноуральцы получат четкую информацию, где и как можно сдать анализ на коронавирус.

Глава области еще раз призвал все жителей соблюдать карантин. «Дорогие друзья! Давайте покажем всей стране, что мы лучше всех соблюдаем режим самоизоляции, - сказал Алексей Текслер. - В Яндексе есть соответствующий сервис, который достаточно точно, в соответствии с геолокацией и другими данными, определяет индекс самоизоляции в городах и в стране в целом. Призываю молодежь, оставайтесь дома! Считайте, что самоизоляция — это такой модный флешмоб. Это крайне важно!»

С сегодняшнего по улицам Челябинска и других городов области начнут ездить работать машины с громкоговорителями, которые будут напоминать жителям о самоизоляции.

По словам Алексея Текслера, в дежурные группы детских садов в понедельник пришло чуть более 2 тысяч детей. Очень важно постараться не отправлять ребенка в садик, если есть такая возможность. Также глава региона сообщил, что вчера было получено порядка 150 тысяч медицинских масок из Еманжелинска, сегодня область получит еще 200 тысяч масок от Русской медной компании. Напомним, вчера Алексей Текслер посетил Челябинскую областную клиническую больницу № 2, где будут лечить тяжелых больных с коронавирусом.