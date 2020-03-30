Челябинская областная больница № 2 готовится к приему больных с коронавирусом

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30 марта 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Медицинское учреждение посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Через несколько дней больница будет полностью готова к лечению больных корнавирусом. Принимать пациенток с таким диагнозом будут и в родильном отделении больницы. В общей сложности в учреждении готовят 248 коек для пациентов с коронавирусом, 98 из них — для рожениц. В роддоме соблюдается принцип этажности: на одном этажу будут принимать пациенток с условно подтвержденным диагнозом, на другом — контактных, на третьем — приехавших из-за рубежа. По словам главврача роддома Екатерины Воропаевой, на Южном Урале пока нет беременных женщин с подозрением на коронавирус.

Перед ОКБ № 2 поставлена серьезная задача. «В больнице уже никого нет, за три дня ее нужно полностью подготовить к приему, в первую очередь, тяжелых больных, если у нас такие появятся», - сказал Алексей Текслер.

На встрече с коллективом больницы губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что принято решение вдвое увеличить оклады врачам, работающим с больными коронавирусом. Он также рассказал, что в регионе принимать больных с таким диагнозом будут 16 больниц, таким образом, количество мест для их размещения увеличиться на 2300 коек. На эти эти цели в Челябинскую область из федерального бюджета будет направлено около 1,3 миллиарда рублей.

«Мы готовимся к самым непростым сценариям», - подчеркнул губернатор.