Владимир Путин удостоил наград и званий известных артистов

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31 марта 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал Указ № 230 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Наград и званий удостоены, в том числе, известные артисты.

Актрисы Анна Ковальчук, Мария Миронова, Наталья Савченко, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, артист Александр Тихонов удостоены звания народных артистов России.

Музыкант Алексей Бычин и артистки балета Валентина Николаева и Ольга Логинова из Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Н.С. Надеждиной удостоены звания заслуженных артистов РФ.

Ректор Московской консерватории Александр Соколов награжден орденом Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Актеры Владимир Конкин и Андрей Шарков, певец Владимир Девятов награждены Орденом дружбы, а худрук Театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.