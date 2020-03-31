Сергунина: Образовательные мероприятия для бизнеса перейдут в онлайн формат

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31 марта 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото mosday.ru

Образовательные мероприятия проекта «Малый бизнес Москвы» для столичных предпринимателей переводят в онлайн-формат, что позволит не пропустить полезные лекции, мастер-классы и тренинги. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

«Чтобы быть успешным в любом деле, нужно постоянно анализировать лучшие практики и повышать свои компетенции. Процесс обучения должен быть непрерывным. Поэтому мы не планируем приостанавливать городские образовательные программы для предпринимателей. Они будут проходить онлайн», - приводятся в сообщении слова Сергуниной.

По ее словам, количество бесплатных занятий будет регулярно увеличиваться.

Как поясняется в материале, чтобы записаться на участие в онлайн-занятии, необходимо войти в личный кабинет на mbm.mos.ru и зарегистрироваться на странице мероприятия. Улучшать предпринимательские навыки бесплатно и дистанционно можно также в «Онлайн-академии МБМ». Обучающие программы позволяют получить комплексное образование в бизнес-сфере.

«Сориентироваться в многообразии тематических мероприятий и программ обучения, а также онлайн-сервисов и спецпроектов поможет индивидуальная траектория развития. Инструмент позволяет построить план по достижению конкретных целей в предпринимательстве на основе результатов комплексного тестирования», - говорится в сообщении.