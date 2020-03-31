Оперативный штаб: Около 40% заболевших - люди от 40 до 65 лет

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31 марта 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В столице подтверждено 387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, около 40% заболевших - люди от 40 до 65 лет. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В столице подтверждено 387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 1 тыс. 613 случаев коронавируса. Среди новых заболевших - около 40% людей от 40 до 65 лет и почти 35% - от 18 до 40 лет. Еще 20% - люди в старше 65 лет и примерно 5% - дети», - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

«Около 10% заболевших в последние две недели посещали европейские страны», - отмечается в сообщении.