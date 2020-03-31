Говорят, российские медики нашли лекарство от COVID-19

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31 марта 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели», Лилиана УТЕМИШЕВА ]

Фото: соцсети

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».

Лекарства на основе «Мефлохина» используются для предотвращения и лечения слабых и умеренных форм малярии.

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации», - сообщает руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

По ее словам, действие препарата препятствует активации вируса, а добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких.

«Препараты хлорохинового ряда, то есть сам хлорохин и его производные, в том числе гидроксихлорохин и мефлохин, на сегодняшний день являются лидерами на роль противокоронавирусного средства массового использования. Все перечисленные вещества сходны по биологической структуре и механизму действия. Они давно используются в качестве противомалярийной терапии. Эффективность мефлохина на клеточных культурах, зараженных коронавирусом, вызывающим COVID-2019, доказана», - утверждает доктор биологических наук и профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Известно, что клинические испытания с коронавирусом в Китае и во Франции проводились для гидроксихлорохина. Было получено подтверждение, что группа этих препаратов улучшает состояние пациентов при коронавирусе.

«Лекарств без токсичности не бывает. В народе слово токсичность часто заменяют понятием "побочные эффекты". У «Мефлохина» таких побочных эффектов меньше, чем у аналогов», - отметила Баранова.

По информации эксперта, эти фототоксические побочные эффекты могут воздействовать на кожу и глаза. Во время приема этого лекарства рекомендуется при выходе на улицу надевать темные очки от солнца и наносить защитный крем. По утверждению специалиста, антибиотик нельзя использовать без назначения врача, поскольку это может привести к ослаблению организма. Антибиотик должен назначить врач, в зависимости от течения болезни и индивидуальных особенностей больного.

Доктор биологических наук Анча Баранова также отметила, что «Мефлохин» доступен для быстрого производства и широкой практики применения в лечении. Препарат был разработан для нужд американской армии в 1970-х годах, после окончания войны во Вьетнаме. Лекарства на его основе начали активно использовать уже в 1980-х годах, и на сегодняшний день «Мефлохин» входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и основных лекарственных средств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Мефлохин» не применяется при гиперчувствительности, наличии эпилептических и других судорожных припадков, а также при острых психозах. Лекарства на его основе ограничены к назначению беременным женщинам, больным с психическими заболеваниями или тяжелыми нарушениями функции печени, а также пациентам в возрасте до двух лет или при массе тела до 15 кг.