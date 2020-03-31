В Курганской области решили штрафовать родителей, чьи дети гуляют по улицам

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31 марта 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: соцсети

В Курганской области размер штрафа для родителей, чьи несовершеннолетние дети появятся на улице без сопровождения взрослых, составит от 500 до 1000 рублей.

Соответствующие изменения в региональное законодательство депутаты областной думы внесли 31 марта на внеочередном заседании.

Кроме этого, законодатели предусмотрели ответственность должностных лиц (от 2 до 3 тысяч рублей) и для юридических лиц и предпринимателей (от 10 до 20 тысяч рублей).

Проект закона был принят сразу в двух чтениях, несмотря на вопросы, возникшие у некоторых народных избранников. Правда, прозвучало предложение установить ряд ограничений. Например, разрешить старшеклассникам находиться в радиусе 100 метров от дома или дойти до ближайшего продуктового магазина.

Ранее сообщалось, что в Югре во время карантина работали ночной клуб и фитнес-центры.