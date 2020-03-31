В Югре во время карантина работали ночной клуб и фитнес-центры

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31 марта 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: Pixabay

В двух городах Ханты-Мансийского АО произошли вопиющие случаи нарушения ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

В Сургуте молодые люди устроили вечеринку в ночном клубе, а в Нефтеюганске попытались продолжить работать два фитнес-центра. Об этом сообщили главы городов – Вадим Шувалов и Сергей Дегтярев.

Мэр Сургута заявил, что «подобной инфантильности и глупости я давно не встречал. И здесь я говорю не о владельце клуба – здесь все ясно, им движет желание урвать свой кусок даже в такое тяжелое время. О чем думают горожане, которые в период пандемии опасной инфекции идут прямиком в толпу – вот чего понять не могу», – сказал он.

Глава Нефтеюганска сообщил, что во время проверок в городе были обнаружено два фитнес-центра, которые продолжали работу, несмотря на постановление губернатора Югры. По словам мэра, центры открывались всего на несколько часов, тем не менее, эти факты были зафиксированы.

Ранее сообщалось, что экс-участницу «Дома-2» подозревают в несоблюдении карантина после Италии.