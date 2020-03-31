Экс-участницу «Дома-2» подозревают в несоблюдении карантина после Италии

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31 марта 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести Челябинск

фото: Анастасия Ковалева, Instagram

В СМИ появилась информация, что бывшая участница телепроекта Дом-2 Анастасия Ковалева на стала соблюдать двухнедельный карантин по возвращению из Италии в Челябинск. При этом последний пост из Милана опубликован месяц назад, а на странице путешествующей вместе с ней мамой – 25 февраля.

Поклонники заметили, что после приезда из Италии теледива делилась видеороликами из развлекательных мест области, в том числе отелей и ресторанов. На вопрос, соблюдала ли Анастасия карантин, девушка ответила, что вернулась до вспышки коронавируса в стране, а в ее рейсе не было зараженных.

«Все бегом бегут из Милана, дабы не заразиться, мы тоже завтра домой», - написала Анастасия 24 февраля.

Однако подписчики начали переживать о перемещениях экс-участницы после приезда в Россию. Например, из-за показанных в ее stories роликов и снимков из спортивного зала: "Главное потом, поджав жопу, не мчаться обратно в Россию,на карантине сидите в своих "правильных местах" и не таскайте заразу к нам".

Сама Анастасия уверяет, что чувствует себя хорошо и давно была за границей.

Ранее сообщалось что телеведущая Дана Борисова подозревает у себя коронавирус, но боиться вызывать "скорую".