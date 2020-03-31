Сенатор: Полномочия правительства в условиях ЧС должны быть расширены

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31 марта 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов рекомендовал палате одобрить закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС».

Он сообщил, что федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с необходимостью срочного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой инфекции, вызванной коронавирусом.

Изменения вносятся в семь федеральных законов – «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», «О несостоятельности (банкротстве)», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «Об обращении лекарственных средств», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По словам сенатора, закон наделяет правительство правом принимать решение о возврате стоимости туристского продукта в полном объеме из фонда персональной ответственности туроператора в случаях ограничения въезда и выезда туристов. Кроме того, правительство наделяется правом устанавливать особенности госрегистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, ЧС и их предупреждения, а также профилактики и лечения опасных заболеваний.

«Это будет способствовать оперативному воздействию на обеспеченность населения необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. В условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство будет вправе принять решение об установлении ограничений на оптовую и розничную торговлю медицинскими изделиями, включенными в определяемый правительством перечень», – сказал Кутепов.

Правительству также предоставляется право введение моратория на возбуждение дел о банкротстве для обеспечения стабильности экономики в случаях ЧС или при угрозе ЧС природного и техногенного характера.

«Предлагаемые расширенные полномочия правительства помогут выйти из кризисной ситуации тем организациям, у которых возникли финансовые трудности», – считает парламентарий.

Накануне правительство выделило 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи.