Правительство выделило 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой помощи

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30 марта 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина скорой помощи, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российский премьер-министр Михаил Мишустин утром в понедельник, 30 марта, сделал важное заявление. По его словам, правительство страны выделило 5,2 миллиарда рублей на закупку автомобилей скорой помощи.

Мишустин в рамках заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом отметил, что 5,2 млрд рублей на приобретение машин скорой помощи выделено из резервного фонда.

Уже в ближайшее время эти средства позволят поставить в российские регионы около 1200 автомобилей.

Ранее председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров).