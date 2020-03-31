Находящийся в колонии бывший мэр Владивостока поделился опытом с самоизолирующимися

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31 марта 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Приговоренный к 15 годам лишения свободы бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев поделился своим опытом изоляции с теми, кому оказалось сложно постоянно находиться дома.

«Мир оказался уязвим, и, как это ни странно, спасти его мы можем, сидя/лежа дома на диване. Но тут выясняется, что заставить себя сидеть дома на диване куда сложнее, чем работать в субботу сверхурочно», - написал экс-чиновник в соцсети.

Он отметил, что уже четвертый год сидит взаперти без возможности выйти в Интернет или заказать доставку, «а это без преувеличений - весь мир». Пушкарев добавил, что посредством тюремного заключения судьба уберегла его от опасной инфекции.