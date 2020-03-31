Жителей Кубани предупредили о мошенниках, зарабатывающих на ситуации с коронавирусом

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31 марта 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: Pixabay

Оперативный штаб Краснодарского края предупредил жителей Кубани о новых способах мошенничества, возникших на фоне ситуации с коронавирусом.

Судя по заявлению оперативного штаба, аферисты переквалифицировались из «специалистов отделов соцобеспечения» в «дезинфекторов» – они могут пытаться проникнуть в квартиры и дома под предлогом обработки помещений от коронавируса.

Кроме этого, мошенники продолжают обрабатывать население по телефонам – они могут сообщать о несуществующей болезни, о положенной социальной выплате или надбавке, о снятии денег со счета, требуя назвать данные банковских карт.

В оперативном штабе рекомендовали при поступлении звонков от неизвестных, кем бы они ни представлялись, положить трубку и перезвонить в названную ими организацию или своим близким. А в квартиры ни под каким предлогом не пускать посторонних лиц.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции из-за COVID-19 введен в 26 регионах страны.