В России разработали высокоточный тест для выявления коронавируса

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31 марта 2020, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В пресс-службе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что ученые разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса. Отмечается, что новое средство диагностики не дает ложно-положительной реакции.

«Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта зарегистрирован для использования в РФ», - пояснили в ведомстве.

В заявлении сказано, что тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности. Кроме того, теперь он позволит не только выявить SARS-CoV-2, а также отличить его от аномальных инфекций и MERS-Cov-ближневосточного респираторного синдрома.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что новая диагностическая система будет давать результат за 2,5 часа и определять людей, которые имеют иммунитет к новому вирусу. Ее регистрация должна была состояться в пятницу.