В Екатеринбурге на фоне режима самоизоляции организовали православную службу доставки

Аргументы Недели → Общество 13+

31 марта 2020, 07:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: pixabay.com

Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии на фоне пандемии коронавируса стала доставлять необходимые лекарства и продукты своим пожилым подопечным, которых на данный момент 1023 человека.

Заявки поступают через центр социального обслуживания населения Верх-Исетского района Екатеринбурга, после чего добровольцы связываются с людьми и в тот же день доставляют им все необходимое. Отмечается, что при доставке выдерживается необходимая дистанция, также добровольцев снабдили масками, перчатками и антисептиками.

«Некоторые из них после того, как мы выполнили их заявку, говорят: „Мы, наверное, дальше сами“. Вот эта их жертвенность, при которой они привыкли сами в жизни помогать и никого не напрягать… Хочется их в этом добром порыве остановить», - рассказали добровольцы о реакции подопечных.