В России участились случаи домашнего насилия над пенсионерами

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30 марта 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала, что в период самоизоляции в России выросло число жалоб по поводу издевательства над пожилыми людьми.

Пушкина отметила, что продолжительные выходные в любой стране приводят увеличению подобных случаев, однако в нашей стране «ситуация осложняется отсутствием соответствующего закона о профилактике семейно-бытового насилия».

По ее словам, возросло количество жалоб от людей, соседствующих с пенсионерами. Сообщается, что родственники пожилых стали чаще издеваться над людьми преклонного возраста. «Над пожилыми издеваются их собственные дети - вымещают свою неудовлетворенность жизнью, отбирают пенсии», - объяснила парламентарий.

Она добавила, что таким образом агрессоры пытаются выместить на жертве свою злость, скопившуюся из-за стресса в связи с пандемией коронавируса и непростой экономической ситуацией.