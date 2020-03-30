Весенний призыв в армию не будет перенесен

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30 марта 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

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Глава государства Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва 1 апреля 2020 года. Документ опубликован на портале правовой информации. Служить отправятся 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Призыв на срочную военную службу будет проходить с 1 апреля по 15 июля 2020 года. В это же время будут уволены солдаты, срок службы которых закончился.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в российской армии не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Он подчеркнул, что весенняя призывная кампания состоится в намеченные сроки.