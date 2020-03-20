Шойгу заявил, что весенний призыв состоится в установленные законодательством сроки

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20 марта 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу России не видит серьезных причин для переноса весеннего призыва.

Об этом генерал армии заявил на заседании коллегии Минобороны. Шойгу добавил, что в российской армии не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Он подчеркнул, что весенняя призывная кампания состоится в намеченные сроки – с 1 апреля по 15 июля.

Ранее сообщалось, что в Кремле намерены изучить вопрос о возможности переноса сроков весеннего призыва в армию из-за эпидемии коронавируса, но окончательное решение будет за министерством обороны.

Также сообщалось, что в России ввели экстренные меры защиты военнослужащих от коронавируса.