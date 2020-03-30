Предприниматель рассказал, как организовал производство масок, но работу пришлось остановить

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30 марта 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: https://www.bfm.ru/news/439947?from=popular_1

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Заместитель руководителя небольшого швейного производства поделился, что под этот бизнес он брал кредит и оборудование в аренду. Сначала заказчики были только в России, а буквально накануне поступил заказ на 600 млн рублей на пошив масок для Италии. Маски шили 100 швей.

По словам предпринимателя, дали рекламу в Instagram. Начали обращаться перекупщики. Они заказывали чуть ли не по миллиону штук в день, хотели зарабатывать.

Но предприятие хотело работать с конечным потребителем. Только все решилось, бизнес пошел. И тут выходит закон президента РФ, что все предприятия должны закрываться. Цех бизнесмены арендовали на территории, принадлежащей ФГУП, охраняемой сотрудниками Росгвардии. Вести деятельность там запретили. Сотрудники Роспотребнадзора предупредили: за нарушение - штраф миллион. Повторное — еще миллион, вплоть до закрытия предприятия.