Кто получит выплаты по безработице в Москве

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30 марта 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

Boris Kavashkin/Global Look Press

Жители Москвы, которые состоят на бирже труда на 31 марта или вставшие на учет в период объявленного режима самоизоляции либо в течение 30 дней со дня прекращения указанного режима, получат выплаты по безработице.

Выплаты будут произведены автоматически, никакого заявления для этого не нужно, сообщили в оперативном штабе столицы. Если гражданин уже длительный срок не работает, а встанет на учет только сейчас, он также может претендовать на выплаты по безработице. Получить пособие могут только москвичи.

Правительство Российской Федерации постановило на текущий год установить минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей и максимальный размер пособия по безработице на уровне 12130 рублей.