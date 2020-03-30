Воробьев считает, что полицейских, объявивших комендантский час, можно понять

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30 марта 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Kremlin Pool/Global Look Press Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал сотрудников полиции и выступил с призывом с пониманием отнестись к тому, что ранее несколько экипажей в некоторых районах сообщили о введении комендантского часа.

Андрей Воробьев считает, что полицейские беспокоятся о гражданах, о медиках, которые сейчас ведут борьбу с вирусом. Губернатор посоветовал "знатокам юриспруденции – не спекулировать на этой теме". Об этом он заявил на оперативном совещании с руководителями правоохранительных органов региона.



Напомним, по улицам Дзержинского, Королева, Серпухова, Видное, Томилино, по данным сообщений из местных групп во "ВКонтакте", 29 марта ездили автомобили полиции и предупреждали по громкоговорителю о введении комендантского часа. В отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки.