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В отношении полицейских, сообщавших о комендантском часе в Подмосковье, начата проверка

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

В отношении полицейских, сообщавших о комендантском часе в Подмосковье, начата проверка
Оставайтесь дома! Фото: Pixabay.com

Полицейским патрулям полагалось проинформировать жителей Подмосковья о необходимости соблюдения режима самоизоляции, но некоторые стражи порядка перестарались и объявили «комендантский час».

«Руководством ГУ МВД России по Московской области в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки», - сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее в соцсетях и мессенджерах начали распространяться видеоролики, вызвавшие бурное обсуждение: из проезжающих по улицам подмосковных городов полицейских патрульных машин по громкоговорителю раздавались объявления о введении в Московской области комендантского часа с 20 часов вечера до 8 утра. Эта информация не соответствует действительности.

 

 
 
 
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Публикация от Подольск (@thepodolsk)30 Мар 2020 в 1:06 PDT

ЛЧ
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