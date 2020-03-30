Какие места будет патрулировать полиция Москвы и меры к нарушителям режима

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30 марта 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov/Global Look Press

Полицейским Москвы определили места патрулирования в режиме всеобщей изоляции. Также стали известны меры, которые столичная полиция будет применять к нарушителям ужесточения режима.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ, подлинность которого подтвердил источник в силовых структурах, полицейские будут отслеживать жителей Москвы на детских и спортивных площадках, открытых стадионах, на пляжах в парках, набережных, скверах, бульварах. Сотрудники полиции должны не допускать скопление более двух человек на лавочках и во дворах жилых домов, собачьих площадках, возле школ, детских садов, поликлиник, гаражей, автомоек и автостоянок, территорий вокруг водоемов. Запрещено посещать смотровые площадки, мемориалы и кладбища.



Нарушителей будут информировать об указе столичного мэра Сергея Собянина об ужесточении соблюдения режима самоизоляции. Если граждане не захотят выполнить требования полиции, у них проверят паспорт и выпишут протокол об административном правонарушении. За нарушение предусмотрен штраф: для граждан - от 500 до 1 тысячи рублей, для должностных лиц - от 2 тысяч до 4 тысяч рублей.

При отказе предъявить документ либо при его отсутствии, при агрессивном поведении нарушителя и его сопротивлении, а также попытке скрыться с места правонарушения сотрудники полиции будут доставлять граждан в отдел внутренних дел.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что более 500 россиян привлечено к ответственности за нарушение карантина, введенного из-за коронавирусной инфекции.