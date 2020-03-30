«Краснодар Водоканал» ведет замену участка коллектора по улице 40 лет Победы

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30 марта 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках выполнения производственной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступил к мероприятиям по замене участка железобетонного коллектора диаметром 800 мм в районе улицы 40 лет Победы. Объект обеспечивает водоотведение северо-восточной части города и имеет пропускную способность более 2000 кубометров в час.

«В связи с высоким износом участок трубопровода с глубиной залегания 4 метра и протяженностью 60 метров будет заменен на пластиковые трубы со сроком эксплуатации не менее 50 лет, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – Из-за особенности месторасположения коллектора прокладка сетей будет проводиться открытым способом».

Для выполнения важного этапа работ с 23.00 часов 31 марта до 8.00 часов 1 апреля будет ограничено движение транспорта по ул. 40 лет Победы от ул. Колхозной до ул. Московской.

Мероприятия будут проводиться в круглосуточном режиме, без отключения абонентов от услуг водоотведения. На месте работает 10 единиц специализированной техники. Полностью завершить работы специалисты планируют в течение 2-х недель.