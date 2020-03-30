Во Владимирской области подтверждены два случая заболевания коронавирусом

Сотрудники управления Роспотребнадзора во Владимирской области днем в понедельник, 30 марта, сообщили о двух подтвержденных случаях заболевания коронавирусом нового типа на территории региона.

По состоянию на 10.00 во Владимирской области зарегистрировано 2 случая заражения COVID-19. В общей сложности под медицинским наблюдением в регионе находятся 2 063 человека, которые ранее вернулись на родину из стран с неблагополучной эпидситуацией.