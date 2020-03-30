Сенаторов Совфеда проверили на коронавирус

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30 марта 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

Стали известны результаты проб на коронавирус COVID-19, взятых у сенаторов Совета Федерации и работников аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты.

«По итогам организованного в конце прошлой недели тестирования на коронавирус среди сенаторов и сотрудников аппарата положительных результатов тестов не выявлено», - сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе уточнили, что тестирования проводятся регулярно, поскольку Совфед не прекращает работу. Пробы на коронавирус сдают все сенаторы, которые задействованы в мероприятиях комитетов.

Ранее сенатор Алексей Пушков рассказал, как в Европе отреагировали на решение России помочь Италии в борьбе с коронавирусом.