Сенаторов Совфеда проверили на коронавирус

Стали известны результаты проб на коронавирус COVID-19, взятых у сенаторов Совета Федерации и работников аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты.
«По итогам организованного в конце прошлой недели тестирования на коронавирус среди сенаторов и сотрудников аппарата положительных результатов тестов не выявлено», - сказано в сообщении.
При этом в пресс-службе уточнили, что тестирования проводятся регулярно, поскольку Совфед не прекращает работу. Пробы на коронавирус сдают все сенаторы, которые задействованы в мероприятиях комитетов.
Ранее сенатор Алексей Пушков рассказал, как в Европе отреагировали на решение России помочь Италии в борьбе с коронавирусом.