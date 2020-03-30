В Кирове выздоровел третий пациент с коронавирусом

Из инфекционной больницы в Кирове выписали третьего вылеченного от коронавируса нового типа пациента. Согласно последней информации, речь идет о мужчине, который ранее вернулся из Швейцарии.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что гражданин после возвращения на родину был помещен в кировскую инфекционную больницу. Все лица, контактировавшие с ним, были взяты под контроль.

Лечение пациента проводилось в условиях специального изолированного бокса, где он был обеспечен всей необходимой медпомощью. Повторные исследования показали, что мужчина выздоровел и может отправиться домой.