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В Кирове выздоровел третий пациент с коронавирусом

, 13:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кирове выздоровел третий пациент с коронавирусом
больница, pixabay.com
Из инфекционной больницы в Кирове выписали третьего вылеченного от коронавируса нового типа пациента. Согласно последней информации, речь идет о мужчине, который ранее вернулся из Швейцарии.
 
В пресс-службе правительства региона уточнили, что гражданин после возвращения на родину был помещен в кировскую инфекционную больницу. Все лица, контактировавшие с ним, были взяты под контроль.
 
Лечение пациента проводилось в условиях специального изолированного бокса, где он был обеспечен всей необходимой медпомощью. Повторные исследования показали, что мужчина выздоровел и может отправиться домой.
 
Под медицинским наблюдением в инфекционной больнице города остаются в настоящий момент 9 человек с коронавирусной инфекцией, а также 7 человек с положительным результатом тест-системы. 
ЕТ
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