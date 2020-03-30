В Курской области оштрафован нарушитель карантина

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30 марта 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kursk-izvestia.ru.

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По информации пресс-службы УМДВ по Курской области, в Конышевском районе выявили нарушения режима. Известно, что один из жителей прибыл из-за границы.

Ему вручили постановление об обязательной самоизоляции, но мужчина отправился в гости к знакомому.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль». По решению суда его оштрафовали на 1000 рублей.

Ранее Калининградская область последовала примеру Москвы и с 31 марта вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.