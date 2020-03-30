Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию

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30 марта 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели. Калининград», Анастасия Нечепурнова ] Источник: KGD

Pixabay

Калининградская область последовала примеру Москвы и с 31 марта вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов. Ограничения не распространяются на работников магазинов, аптек и других учреждений, которые функционируют во время особого режима.

«Мы расширяем по примеру Москвы ограничительные меры. Не будем торопиться, не будем делать это сегодня. Режим будет введён с завтрашнего дня, с нуля часов. Ровно то же самое, что и в Москве. То есть выходим только в случае экстренной необходимости: медицинские услуги, в ближайший продовольственный магазин, выгулять собаку. Ограничений на передвижение личным транспортом не будет, мы сократили уже общественный транспорт до минимума. К сожалению, много жалоб на это, но отказываться мы не будем», — заявил глава региона.

В регионе на 30 марта было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом, причем два заразившихся уже выздоровели. Всего врачи проверили на COVID-19 3 719 человек. Под наблюдением остаются 1 620 человек, в том числе 21 в специальном учреждении «Паруса надежды».