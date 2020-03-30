Некоторым жителям Ненецкого автономного округа временно позволят не платить за ЖКХ

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30 марта 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Жителям Ненецкого автономного округа, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции, позволят получить отсрочку по оплате ЖКХ и средств связи. Об этом рассказали в администрации округа.

«Меры распространяются на следующие категорий граждан: вернувшихся из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, совместно проживающих в период самоизоляции с гражданами, вернувшимися из таких стран», - отмечается в сообщении.

Также на отсрочку могут претендовать пожилые люди в возрасте от 60 лет и старше и те, чьи заболевания требуют самоизоляции.

На сегодняшний день в НАО нет ни одного заболевшего коронавирусом.