Почему нельзя отменить оплату ЖКХ на период коронавируса?

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25 марта 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

В Госдуме ранее предложили на время пандемии коронавируса отменить оплату ЖКХ. Исполнительный директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ города Москвы Вера Москвина объяснила, почему это невозможно.

Эксперт предположила, что предложивший отменить оплату ЖКХ депутат мог попросту перепутать понятия. По мнению Москвиной, он мог говорить об индексации услуг ЖКХ, которая проводится ежегодно. Она отметила, что отрасль нельзя останавливать ни при каких обстоятельствах.

«Человек, который мог предложить такую инициативу, не должен занимать свою должность. Из отрасли ЖКХ, которая сегодня страдает от нехватки кадров, уйдут люди. Кроме наших денег у них нет других, в России самая низкая плата за ЖКУ в мире», - сказала Москвина.