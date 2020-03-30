В Ростехе создали новый противовирусный комбинезон

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30 марта 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: rostec.ru

В Ростехе рассказали, что завершили разработку нового противовирусного комбинезона, который способен «защитить от вирусов и других биологических угроз».

«Костюмы предназначены для медиков, работников обслуживающего сектора и специализированных служб. Дочерняя корпорация «Росхимзащита» уже приступила к их опытному производству», - сообщили в корпорации.

Для производства новых костюмов используется дублирующий пленочный материал. Один комбинезон весит не более 500 грамм и может быть использован совместно с другими средствами индивидуальной защиты.

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