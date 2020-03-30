Метеорологи рассказали, какую погоду ожидать в Москве на этой неделе

Аргументы Недели → Общество 13+

30 марта 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

pixabay.com

В Москве в начале недели ожидаются сильный ветер и снег. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Метеоролог рассказала, что снег будет продолжаться и в ночь на 31 марта и 1 апреля. Порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы будет отрицательная, порядка минус 3-5, местами возможно понижение до минус 7-9 градусов.

Она добавила: повышение температур, и дневных, и ночных, произойдет только к концу недели.

Ранее сообщалось: в Хабаровском крае пять природных пожаров на площади 1,43 тысячи гектаров зарегистрировано в понедельник утром.