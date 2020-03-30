В Хабаровском крае утром, 30 марта, зарегистрировано пять природных пожаров

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30 марта 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Хабаровском крае пять природных пожаров на площади 1,43 тысячи гектаров зарегистрировано в понедельник утром. Об этом сообщает правительство региона.

Известно, что угрозы населённым пунктам нет. Один пожар горит в Падалинском лесничестве в Амурском районе, очаг уже локализован. Три инцидента произошло в Амгуньском лесничестве в Солнечном районе и один в Оборском лесничестве в районе имени Лазо.

Ранее Леонид Рошаль оценил, насколько коронавирусная инфекция может быть опасна для детей. В настоящее время считается, что наибольшие риски от заражения COVID-19 грозят пожилым людям.