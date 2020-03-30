Мишустин сообщил, что московские ограничения обсуждались с правительством

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30 марта 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: kremlin.ru

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что все введенные в Москве меры про профилактике распространения коронавируса ранее обсуждались с мэром города Сергеем Собяниным.

«Указами мэра Москвы и также губернатора Московской области вводятся новые дополнительные меры безопасности. Мы их обсуждали на встрече с Сергеем Семеновичем буквально недавно», - заявил Мишустин.

Ранее в столице ввели режим полной изоляции для всех жителей вне зависимости от их возраста. Москвичей просят не покидать квартиры, кроме случаев крайней необходимости. Схожие меры приняты и в Московской области.