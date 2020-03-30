Главный инфекционист Минздрава прокомментировал действия столичных властей и режим всеобщей самоизоляции

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30 марта 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико оценил действия руководства Москвы и введение режима самоизоляции для всех категорий граждан вне зависимости от их возраста.

Брико отметил, что подобные жесткие ограничения являются вынужденными, передаёт ФБА «Экономика сегодня». Врач подчеркнул, что степень распространения коронавирусной инфекции напрямую связана с численностью людей, имеющих возможность свободно перемещаться по городу.

Эпидемиолог добавил, что из-за игнорирования многими предписания властей COVID-19 распространяется активнее, чем ожидалось. «Не у всех ответственность на высоком уровне, и потому мы не можем достичь ожидаемых результатов», - сказал он.