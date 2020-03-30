В Минздраве рассказали, сколько заболевших коронавирусом россиян находятся в тяжелом состоянии

Аргументы Недели → Общество 13+

30 марта 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что на территории страны в настоящее время находятся 32 заболевших коронавирусом в тяжелом состоянии.

Министр подчеркнул, что всего в стране более полутора тысяч заболевших. При этом четверть из них заразилась коронавирусной инфекцией контактным путем.

Мурашко также сообщил, что на всей территории страны уже подготовлено 78 тысяч коек специально для больных коронавирусом.

Ранее эксперт рассказала, как возникают различные формы протекания коронавируса СОVID-19. Оказалось, что сложность течения заболевания зависит от того, через скольких носителей прошел вирус.