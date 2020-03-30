Мишустин поручил Голиковой не допустить новых завозных случаев COVID-19

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30 марта 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Russian Government/via Globallookpress.com

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник поручил оперативному штабу по борьбе с коронавирусом во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой исключить новые завозные случаи COVID-19.

Премьер потребовал обратить внимание на меры строгого контроля за соблюдением противоэпидемиологического режима. Мишустин также попросил принять все необходимые решения для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сегодня глава правительства сообщил, что из резервного фонда выделено 5,2 млрд рублей на закупку машин скорой помощи в регионы.