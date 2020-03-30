Мурманская область закрылась на карантин

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30 марта 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА СеверПост

Мурманская область. Фото: Pixabay.com

Режим обязательной самоизоляции вступает в силу с полудня 30 марта для всех жителей Мурманской области, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

Таким образом, Мурманская область присоединилась к московскому региону, где накануне были введены дополнительные меры по ограничению распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, председатель правительства РФ Михаил Мишустин обратился к региональным властям с призывом проработать и внедрить режим самоизоляции по всей стране.

В Мурманской области уже закрылись на карантин Кировск, Апатиты, Териберка, Ура-Губа, Мончегорск, Ковдорский район. Въехать в эти населенные пункты теперь можно лишь при наличии прописки, на въезде проводится обязательная термометрия, граждане с температурой выше 37 направляются в медицинские учреждения.

Ограничительные меры введены в том числе для того чтобы исключить массовый наплыв иногородних туристов в связи с началом сезона морской рыбалки.