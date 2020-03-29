Москвичей обязали не покидать дома без крайней необходимости

Аргументы Недели → Общество 13+

29 марта 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Метро и Мосгортранс продлят сроки действия проездных билетов, таким образом поездки на картах «Тройка» не сгорят. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте.

«Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных, принял решение о продлении на 5 дней срока действия проездных билетов пассажирам, которые выполнят требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля с.г. не совершат ни одной поездки в общественном транспорте. Ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности», - написал мэр.

Как отметил Сергей Собянин, ранее приостановленные студенческие и школьные проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.

Сергей Собянин также написал, что вне дома и автомобилей такси горожане обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 м.

«Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах граждане обязаны соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 м (социальная дистанция). Исключение – только поездки на такси», - написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что магазины, аптеки и любые другие организации, в которых находятся или работают люди, обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.