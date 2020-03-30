Кедми предрек уничтожение сил НАТО в Черном море в случае нападения на Россию

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30 марта 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

В случае нападения на Российскую Федерацию силы Североатлантического альянса в Черном море ждет уничтожение. С соответствующим прогнозом выступил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Эксперт, ставший собеседником авторов YouTube-канала ITON-TV, отметил, что корабли НАТО могут находиться в акватории Черного моря только как мишени для военных РФ. Если альянс решится на агрессивные действия в отношении России в данном регионе, его группировка будет разгромлена в течение пятнадцати минут с помощью имеющихся на вооружении РФ ракет класса «земля - море» и «море - море», предсказал Кедми.

Ранее сообщалось, что на страницах китайских СМИ появился материал, в котором объясняется, почему власти Соединенных Штатов боятся открытого военного конфликта с Москвой.