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Коронавирус 30 марта: в Москве введён режим самоизоляции, российские учёные создают вакцины

, 10:28 [ «Аргументы Недели», ]

Коронавирус 30 марта: в Москве введён режим самоизоляции, российские учёные создают вакцины
вирус, pixabay.com

Сегодня число заболевших коронавирусом в мире достигло 724 300 человек. Погибли 34 000 заражённых. Выздоровели 151 766. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

 

  • Все заболевшие коронавирусом жители Москвы получат лекарства бесплатно.Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте. «Москвичи с легкой формой течения COVID-19 проходят лечение под наблюдением врачей на дому. По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты. Также в качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции», пояснил мэр.

  • В США зарегистрирована первая смерть младенца с коронавирусом.

  • В Хакасии зарегистрирован третий случай заражения COVID-19. Пациентка вернулась из Франции. После путешествия женщина находилась на самоизоляции. Потом её госпитализировали.

  • В Германии число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 57 298. Наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Баварии – 13 989 человек.

  • Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от походов в церковь.

  • В Китае рассказали, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад. Врач Чжан Вэньхун считает, что распространение вируса может пойти на спад в октябре.

  • Власти Москвы ввели режим самоизоляции для всех жителей. Разрешается покидать квартиру только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью. Также можно совершать покупки в ближайших магазинах и аптеках, ездить на работу, выносить мусор и выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома. Ограничения вступили в силу с 30 марта.

  • Российские учёные создают три вакцины от COVID-19.Об этом рассказал руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. По его словам, разрабатывается прототип поливалентной вакцины против COVID-19, которая должна будет работать в отношении широкого спектра коронавирусов.

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