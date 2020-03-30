Коронавирус 30 марта: в Москве введён режим самоизоляции, российские учёные создают вакцины

Сегодня число заболевших коронавирусом в мире достигло 724 300 человек. Погибли 34 000 заражённых. Выздоровели 151 766. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

Все заболевшие коронавирусом жители Москвы получат лекарства бесплатно.Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте. «Москвичи с легкой формой течения COVID-19 проходят лечение под наблюдением врачей на дому. По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты. Также в качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции», – пояснил мэр.

В США зарегистрирована первая смерть младенца с коронавирусом.

В Хакасии зарегистрирован третий случай заражения COVID-19. Пациентка вернулась из Франции. После путешествия женщина находилась на самоизоляции. Потом её госпитализировали.

В Германии число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 57 298. Наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Баварии – 13 989 человек.

Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от походов в церковь.

В Китае рассказали, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад. Врач Чжан Вэньхун считает, что распространение вируса может пойти на спад в октябре.

Власти Москвы ввели режим самоизоляции для всех жителей. Разрешается покидать квартиру только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью. Также можно совершать покупки в ближайших магазинах и аптеках, ездить на работу, выносить мусор и выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома. Ограничения вступили в силу с 30 марта.