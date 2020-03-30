В Калуге стало известно о третьем заболевшем коронавирусом

Стало известно, что еще у одного человека в Калуге выявили коронавирус. Об этом рассказал исполняющий обязанности губернатора.
Сообщается: получен подтвержденный результат направленного на проверку теста одного из граждан, находящегося на карантине в связи с прибытием из страны с высоким уровнем распространения COVID-19. Заболевание у пострадавшего проходит в легкой форме, также у него весь период наблюдения остаётся нормальная температура.
На данный момент в области 3 подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Один из жителей уже выздоровел и выписан.
Ранее супруги из Соединенных Штатов Америки скончались в один день в результате заражения коронавирусом нового типа.