В Калуге стало известно о третьем заболевшем коронавирусом

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30 марта 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kaluganews.com.

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Стало известно, что еще у одного человека в Калуге выявили коронавирус. Об этом рассказал исполняющий обязанности губернатора.

Сообщается: получен подтвержденный результат направленного на проверку теста одного из граждан, находящегося на карантине в связи с прибытием из страны с высоким уровнем распространения COVID-19. Заболевание у пострадавшего проходит в легкой форме, также у него весь период наблюдения остаётся нормальная температура.

На данный момент в области 3 подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Один из жителей уже выздоровел и выписан.

Ранее супруги из Соединенных Штатов Америки скончались в один день в результате заражения коронавирусом нового типа.